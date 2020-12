Venezuela : le parti de Maduro remporte les législatives et renforce son hégémonie

Les Vénézuéliens se sont rendus aux urnes, dimanche 6 décembre, pour élire sans suspense un nouveau parlement puisque l'opposition a appelé au boycott. Le parti du président Nicolas Maduro a ainsi récupéré la seule institution qui manquait à son pouvoir hégémonique.



La coalition qui soutient le président Maduro, le Grand pôle patriotique, a obtenu 67,7 % des 5,2 millions de suffrages exprimés, a annoncé lundi la présidente du Conseil national électoral (CNE), Indira Alfonzo.



La fraction de l'opposition qui a participé au scrutin a obtenu 18 % des voix, a-t-elle dit. Le chef de l'opposition Juan Guaido, qui considère comme illégitime le pouvoir de Nicolas Maduro, avait appelé à boycotter ces élections. La présidente du CNE n'a pas précisé la répartition des 277 sièges qui étaient soumis au vote des 20 millions d'inscrits.



Un appel au boycott



L'abstention a atteint 69 %, l'appel des principaux partis d'opposition à "rester à la maison" ayant été massivement suivi. Pour le chef de l'opposition Juan Guaido, autoproclamé président par intérim et soutenu par plus de 50 pays, États-Unis en tête, "le rejet majoritaire du peuple vénézuélien a été évident (...) Le Venezuela a tourné le dos à Maduro et à sa fraude".



Lors des élections législatives de 2015, où l'opposition avait mis fin à 15 ans d'hégémonie chaviste au parlement unicaméral, la participation avait été de 71 % (66,45 % en 2010).



"Ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela est une imposture et une mascarade, pas une élection", a écrit dimanche le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo sur Twitter. "Les résultats annoncés par le régime illégitime de Nicolas Maduro ne reflèteront pas la volonté du peuple vénézuélien", a ajouté Mike Pompeo.



"Un zombie a parlé !", a répliqué le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Jorge Arreaza. "Espérons que très bientôt la diplomatie reviendra au département d'Etat et à la Maison Blanche", a-t-il dit, faisant référence à la défaite électorale du président Donald Trump.