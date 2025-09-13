Vicent Kompany mise sur Nicolas Jackson au Bayern Munich

L'arrivée de Vincent Kompany à la tête du Bayern Munich s'accompagne d'une vision claire pour son effectif, et Nicolas Jackson semble en être une pièce maîtresse. Lors d'une récente déclaration, l'entraîneur belge a fait l'éloge de l'attaquant sénégalais, annonçant qu'il aura un rôle déterminant au sein de l'équipe cette saison.





"C’est un joueur avec beaucoup de qualités et qui a marqué des buts en Premier League", a déclaré Kompany. "Je crois que nous pourrons tirer parti de ses qualités très rapidement."





Cette confiance affichée par Kompany n'est pas anodine. Elle souligne l'importance que l'entraîneur accorde à la polyvalence et à l'adaptabilité, des qualités qu'il attribue pleinement à Jackson.



"Nous sommes très flexibles à l’avant. Son profil est totalement compatible ; il peut jouer avec tout le monde", a-t-il précisé. "Il jouera un rôle important cette saison."





Après une saison remarquée en Premier League, Nicolas Jackson se prépare donc à un nouveau défi sous les ordres de Kompany, qui semble déterminé à exploiter au maximum son potentiel pour les objectifs du club bavarois.

