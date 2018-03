Victoire de Boy Niang 2 : «Moustapha Gueye a donné la clé qui a battu Sa Thiès », selon le père de Boye Niang 2

Ce dimanche, le combat Sa Thiès-Boy Niang 2 a tenu les férus de lutte. Le second nommé a battu en moins de deux minutes son adversaire et s’ouvre ainsi les portes des «VIP», des ténors. Dans la préparation de ce combat, le lutteur de Pikine et fils de De Gaulle a eu l’apport d’un certain Moustapha Gueye, Tigre de Fass, selon le père du lutteur qui révèle que c’est le 2e "Tigre de Fass" qui leur a donné la clé du combat.



«On savait qu’il allait attaquer, Moustapha Guèye nous a donné la clé». Il va plus loin dans cette révélation en insistant sur le fait que le Tigre de Fass les a joints au téléphone pour dire à Boy Niang de « l’aspirer, l’attaquer, car Sa Thiès a peur des coups. Ce que nous avons accompli pour le battre. Tapha Guèye est comme un père pour Boy Niang. Il lui recommande de placer des attaques et au finish de le plaquer. C’est ce qu’il nous avait dit et cela s’est produit ». S’est réjoui De Gaule.

Revigoré par cette victoire, le père de Boy Niang dit ne pas vouloir d’un combat avec Lac 2, ni avec Balla Gaye 2 d’ailleurs.



Source: Wiwsport