Victoire de Macky au premier tour avec 57% : la députée Adji Mbergane Kanouté s'explique

Les résultats de la Présidentielle publiés par la députée de la majorité Adji Mbergane Kanouté sur page Facebook, affole la toile. Elle déclare que le Président Macky Sall va passer dès le premier tour avec 57% et avoir fait un sondage sur la base d’un travail scientifique.



«Je me suis basé sur travail scientifique avec des statistiques, un sondage qui a été fait et qui donne le Président Macky Sall vainqueur au premier tour. Donc, jusqu’à la date d’aujourd’hui, il est considéré que le président Macky Sall pourrait passer au premier tour», déclare-t-elle.



Elle ajoute : «il faudrait que les Sénégalais intègrent ces données-là, il faut que les gens puissent savoir que le premier tour est bien possible».



Accusée de vouloir manipuler l’opinion, Adji Mbergane Kanouté précise que : «on a dépassé le stade de manipuler qui que ce soit. C’est une phase de réalité. Je suis membre d’un camp et j’ai le droit de dire où nous en sommes».

