Victor Galvez : «Guti sera l'entraîneur du Real Madrid »

Le dirigeant de la modeste équipe espagnole a déclaré en conférence de presse qu'il avait maintenu des conversations avec l'entraîneur de la réserve madrilène, lui offrant le poste de technicien de son équipe, mais que le départ de Zidane avait fait capoter l'opération.



«Je voulais Guti et je l'ai vu, mais la démission de Zidane a tout freiné. Il ne viendra pas à Murcia parce qu'il sera l'entraîneur du Real Madrid. À voir si Florentino Pérez se décide bientôt », a-t-il déclaré, plaçant directement le nom de l'ancien joueur du Real dans la liste des candidats à la succession de Zidane.

Même si les déclarations du président de Murcia ne viennent en soit rien affirmer ou confirmer, elles créent un doute immense, puisque révéler que les négociations ont été freinées par le départ de Zidane, cela sous-entend beaucoup de choses.



Depuis que Zidane a annoncé son départ, le nom du Real Madrid a été mis en relation avec de grands entraîneurs comme Joachim Low, Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino ou encore Massimiliano Allegri. Guti, qui entraîne la réserve madrilène, n'était alors pas encore pris en compte, et il pourrait très bien l'être si on en croit les paroles du président du club de Murcie.