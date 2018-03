Victor Zvunka, coach Horoya AC avertit : «Nous avons toujours marqué à l’extérieur »

Après avoir remporté la manche aller des 16ème de finale de la Ligue des champions africaine sur la marque de (2-1), devant son compatriote et coach de Génération-Foot, Olivier Perrin, Victor Zvunka, coach d’Horoya AC est confiant pour le match retour qui va se tenir ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor. Il souligne que ses joueurs ont toujours inscrit un but hors de leurs bases.

« Nous avons des joueurs capables de marquer des buts à l’extérieur. Au match retour, on a aura certainement des possibilités. J’espère que mes joueurs seront efficaces pour marquer un ou plusieurs buts. Quand on regarde notre parcours de l’année dernière, on a toujours marqué à l’extérieur. Donc, je suis confiant pour le match retour », a indiqué le coach français d’Horoya AC.



Les Guinéens ne comptent pas se mettre la pression, ils joueront libérés selon Victor Zvunka : « On va jouer à fond. On ne sera pas là pour calculer. Mais, on va jouer libéré pour profiter des situations et surtout apprécier le fait qu’à ce niveau, on est sur le chemin d’écrire une nouvelle page pour la Guinée et pour notre club, le Horoya AC », a précisé le technicien.



Source: Stades