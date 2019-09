Vidéo Déguerpissement Marché Castors - Le DG du Port tente une récupération, le maire Cheikh Gueye s'oppose...le Préfet et Soham Wardini jouent aux sapeurs

L'opération de déguerpissement du marché Castors a failli être gâchée par la politique politicienne. Le Dg du Port de dakar, Aboubacar Sadikh Bèye, qui dirige un mouvement dans cette commune a mobilisé des jeunes habillés de tee-shirts pour s'adjuger la paternité de l'opération. Ce qui n'a pas été du goût de l'autorité municipale Cheikh Gueye, qui s'est interposée.



Le préfet de Dakar, qui était sur les lieux, a rappelé aux deux camps que cette opération n'avait rien de politicienne et que les intérêts et préoccupations des populations devraient être les seuls motifs qui animent les agissements des uns et des autres. Finalement, les ardeurs des deux parties ont été calmées par les mots du préfet, appuyé par le maire de Dakar Soham Wardini. Regardez !