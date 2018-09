Vidéo - Ligue des Nations : l’Espagne humilie la Croatie

On avait le droit à une belle affiche ce mardi dans le cadre de la Ligue des Nations. Dans la poule 4 de cette première division, l’Espagne accueillait la Croatie à Elche. Si la Roja était bien entrée dans la compétition en s’imposant contre l’Angleterre samedi (2-1), les vice-champions du monde entraient eux en matière ce soir. Et au final, la sélection espagnole l’a emporté haut la main sur le lourd score de 6-0. Même si les Croates se procuraient les premières occasions de la partie, c’est Saúl Ñíguez qui frappait en premier, de la tête après un bon centre de Carvajal (1-0, 24e).



Derrière, Marco Asensio signait le deuxième d’une belle frappe lointaine (2-0, 33e) ; avant de récidiver sur une frappe sublime, même si le but devrait être accordé comme contre son camp au portier croate Kalinic (3-0, 36e). Dès le retour des vestiaires, les Espagnols frappaient à nouveau. Servi par Asensio, Rodrigo s’en allait crucifier le gardien (4-0, 50e). Sur un corner botté par... Asensio, Ramos envoyait le cuir au fond de la tête (5-0, 57e). Isco y allait aussi de son petit but sur un joli service d’Asensio (6-0, 70e). Décidément, cette Espagne de Luis Enrique a fière allure...