Vidéo - Macky Sall présente ses condoléances à Ousmane Sonko

Trêve de punchline, retour à l’humain. Suite à la mort d'un des partisans de Ousmane Sonko lors d'un accident, le candidat Macky Sall a présenté ses condoléances au leader du parti Pastef. Dans la même veine, Macky Sall a exhorté les chauffeurs des caravanes à plus faire attention d'autant plus qu'en cette période, les chauffeurs des caravanes sont fatigués à cause des multiples périples.