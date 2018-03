Vidéo : Messi offre du spectacle à l'entraînement (Regardez)

Lionel Messi ne réfléchit pas à deux fois avant d'envoyer le ballon dans les filets. Qu'il s'agisse d'un match à enjeu ou non. Lors de l'entraînement de la sélection argentine, Messi s'est encore donné en spectacle, pour le bonheur de ses coéquipiers.

Depuis le milieu de terrain, Lionel Messi a pris le ballon et s'est fabriqué une action qui s'est terminée en but. Et bien évidemment, le but a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

L'Argentin voit peut-être pas la différence entre un entraînement et un match, et fabrique des merveilles pendant l'un comme pendant l'autre. Le numéro 10 a traversé tout le terrain sans difficultés avant d'inscrire un but.

Encore une preuve du fait que personne ne peut l'arrêter si le joueur du FC Barcelone parvient à s'emparer du ballon.