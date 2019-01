Vidéo - Papy Djilobodji paré pour l’opération commando

📽🎙"Faire de belles choses avec Guingamp"



Retrouvez la présentation officielle de @papydjilo15 qui s'est déroulée ce mercredi midi au Pro Park. — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 2 janvier 2019

« Une opération commando. » La lettre de mission que lui a adressée le président Desplat a le mérite d’être claire. En fait, il n’y a pas plus simple : il reste vingt matches de championnat et quatre mois de compétition pour sauver les soldats guingampais de la relégation. « J’ai discuté avec le coach et le président qui m’ont bien parlé. En tout cas c’est une mission commando et je compte faire de bonnes choses », dit il.