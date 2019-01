Vidéo-candidature de Khalifa Sall: Barthélémy Dias menace: "on ne reculera pas car le Sénégal nous appartient"

Dans une vidéo diffusée sur sa page facebook et dans laquelle Macky Sall, opposant à l'époque, tenait des déclarations qu'il contredit aujourd'hui en tant que chef d'Etat, le maire de Mermoz Sacré coeur, Barthélémy Dias est montré au créneau.



"Nous ne sommes pas des poltrons, et on ne reculera pas car le Sénégal nous appartient. Nous ferons tout pour montrer aux Sénégalais le vrai visage du président du Conseil constitutionnel Pape Omar Sakho pour que si demain le Sénégal tombe dans le chaos les gens sauront qui est le seul responsable... "