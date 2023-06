Vietnam: deux bureaux de police attaqués par des assaillants armés dans le centre du pays

Des assaillants armés ont tué et blessé par balles dimanche plusieurs policiers, fonctionnaires et civils dans deux sièges de la police de la région des hauts plateaux du Vietnam, dans le centre du pays, ont annoncé les autorités. Six personnes ont été arrêtées à la suite des tirs dans le district de Cu Kuin, dans la province de Dak Lak, selon le site d'information officiel du ministère de la sécurité publique.