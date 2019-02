Violence électorale: la Mission d’observation de l’UE condamne

La Mission d’observation électorale de l’Union européenne au Sénégal condamne les échauffourées entre les militants du candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) et ceux de la coalition du président sortant (BBY), qui ont fait deux morts et plusieurs blessés à Tambacounda lundi dernier. La mission qui a tenu «à exprimer ses condoléances aux familles et aux proches des victimes », déplore toutefois, la violence perpétrée sur les journalistes.



«La mission déplore que des journalistes aient été également victimes des violences qui se sont produites à Tambacounda. Les journalistes jouent un rôle essentiel dans la promotion du débat public et la couverture de la campagne électorale ; leur travail doit être protégé et respecté par toutes les parties concernées. Il est important que les violences constatées fassent l’objet d’enquêtes rigoureuses et impartiales », peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Poursuivant dans leur note, «la mission invite tous les acteurs de l’élection présidentielle à préserver le caractère pacifique de la campagne, et à manifester leur attachement aux principes démocratiques en appelant leurs militants et services d’ordre à rejeter fermement toute forme de violence».



Ces membres sont convaincus qu’: « il est primordial que les candidats aient la liberté de mener campagne tout en respectant leurs concurrents, et que la protection des candidats soit assurée dans le cadre légal».



Par ailleurs, la mission rappelle que «son mandat est d’observer l'ensemble du processus, en toute indépendance et neutralité». Et, précise-t-elle : «Le rôle des observateurs n’est pas d’intervenir dans le déroulement des élections».



Elle informe à cet effet, que ces membres ont la mission de suivre «de près toutes les étapes du processus au niveau central ainsi qu’à travers le pays, et l'évalue au regard des normes régionales et internationales en la matière. La Mission présentera ses conclusions préliminaires 48 heures après le scrutin et publiera un rapport détaillé à la fin du processus».