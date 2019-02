Violences à Tambacounda: le candidat Issa Sall du PUR charge Macky

Le candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) n’a pas raté celui de la coalition de Benno Bokk Yakaar (BBY) qui avait invoqué sa responsabilité sur les violences qui sont passées à Tambacounda, lundi. Face à la presse, Professeur (Pr) El Hadji Issa Sall s'est posé la question : «Peut- il (Macky Sall) être président de la République et s’occuper en même temps de la justice ?»



«J’ai entendu par la presse, le candidat Macky Sall dire que ce sont les forces du PUR qui ont été à l’origine de ce qui s’est passé à Tambacounda. Je me demande, d’ailleurs, de ce qu’il fait de sa responsabilité comme responsable de l’Exécutif », a répondu le candidat du PUR.



Poursuivant son discours très amer à l’encontre du Président sortant : «Peut-il être président de la République et s’occuper en même temps de la justice et du législatif, comme il avait d’ailleurs l’habitude de le faire ? Quand un dossier est en instruction devant la justice, je pense que tout le monde doit s’abstenir de parler, y compris lui ».



Revenant, dans les détails, sur ce qui s’est passé à Tambacounda, Pr Issa Sall d’expliquer : «À la sortie de Tambacounda, à notre grand étonnement, nous avons vu des pick-up de couleur blanche décharger beaucoup de jeunes, accompagnés d’une centaine de Jakarta, pour la plupart de couleurs jaunes. Ce sont, c’est mêmes jeunes qui étaient à côté du chemin de fer, qui continuaient à nous jeter des pierres».



« Le bilan est extrêmement lourd », avance le candidat du PUR : «Une dizaine de voitures caillassées, 4 voitures totalement calcinées, ils ont mis de l’essence avant de les brûler et à l’intérieur de ces voitures, se trouvaient certains journalistes. Plusieurs blessés, une personne mortellement heurtée, nous déplorons à ce niveau, une perte en vie humaine ».