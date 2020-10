Virus: cafés et restaurants fermeront lundi en Belgique pour quatre semaines

Cafés et restaurants fermeront en Belgique à partir de lundi pour quatre semaines afin d'endiguer la propagation du coronavirus, a annoncé à la chaîne RTBF le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet à la sortie d'une réunion de crise du gouvernement.



Jusqu'à présent la fermeture des cafés ne concernait que la région de Bruxelles et courait jusqu'à début novembre. La mesure est étendue à tout le pays et concerne également les restaurants, précise RFI.