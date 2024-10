Vision Sénégal 2050 : le président Diomaye annonce la création d’une « loi sur la souveraineté économique » dans les jours à venir

Comme annoncé plutôt par le Premier ministre, Ousmane Sonko, le gouvernement du Sénégal a procédé ce lundi 14 octobre à la présentation de son référentiel Vision Sénégal 2050.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a fait savoir lors de son discours que cette nouvelle stratégie nationale de développement, fruit d’une réflexion collective est une réponse innovante au défi de la transformation systémique du Sénégal et qu’elle repose sur une vision endogène claire et cohérente, ambitieuse et assumée.



Parlant du premier axe consistant à asseoir une économie compétitive et créatrice d’emplois, le Chef de l’Etat affirme que cela passe par la « valorisation de nos ressources, agricoles, minières, pétrolières ou gazières à travers une industrialisation ambitieuse ».



« Nous intégrerons nos matières premières dans les chaînes de valeurs mondiales et nous transformerons nos richesses sur place en particulier grâce aux technologies numériques et à l’intelligence artificielle », a déclaré le Président Diomaye.



Dans la foulée, il a annoncé qu’« une loi sur la souveraineté économique qui viendra consacrer cette dynamique en s’appuyant sur une stratégie de financement solide et concerté avec toutes les parties prenantes ».