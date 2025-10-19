Réseau social
Visite d’Etat au Rwanda : le Président Diomaye a participé à la « Car Free Day »
En marge de sa visite d'Eta à Kigali, le Président de la République Bassirou Diomaye a pris part au céte du Président Paul Kagame à la Car Free Day ce dimanche. Les deux hommes ont participé à une journée de marche sportive d'environ 5km, symbole de santé, de cohésion sociale et d'engagement pour l'environnement, selon les infoinformatipubliées par la Présidence  
Une visite que le Président Diomaye considère comme un signe de fraternité et de coopération. Il a aussi remercié « le Président Paul Kagame, son gouvernement et tout le peuple rwandais pour l’accueil chaleureux et les marques d’attention ».

Avant d’ajouter que : "Le Rwanda offre un exemple inspirant de résilience et de transformation au service du respect, que nous saluons avec respect et d’admiration. Nos deux nations avancent ensemble vers une Afrique souveraine et innovante ».
Fatime Gueye (Stagiaire)

Dimanche 19 Octobre 2025 - 22:08


