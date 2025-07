Visite de reconnaissance : le Président Diomaye Faye sur les emprises restituées par la France (images)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a effectué ce samedi une visite de reconnaissance sur les emprises restituées par la France, marquant une étape majeure dans la reconfiguration de la coopération militaire entre les deux pays, a annoncé la Présidence sur sa page Facebook.



Le chef de l’État était accompagné de ministres et du Haut Commandement militaire, le Président Bassirou Diomaye Faye s’est rendu successivement sur les sites de Ouakam, Bel Air et de la Marine, désormais pleinement sous souveraineté sénégalaise.



« Cette visite a permis de constater l’état des infrastructures (hébergement, logistique, opérations) et de mesurer leur potentiel pour leurs prochaines affectations », indique la Présidence de la République.



La même source précise que la « restitution de ces emprises, fruit d’un dialogue bilatéral fondé sur le respect mutuel, ouvre une nouvelle ère de coopération stratégique, recentrée sur la formation, l’interopérabilité et le renforcement des capacités nationales ».



Le Sénégal affirme ainsi, avec sérénité et fermeté, sa souveraineté pleine et entière sur des installations militaires stratégiques, conclut la Présidence.