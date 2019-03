Voici la liste des équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions

Classement UEFA : 22e

Cette saison : 8 victoires, 5 nuls, 1 défaite, 29 buts marqués, 12 encaissés (en comptant les qualifications)

8es : 5-3 contre le Real Madrid

Meilleur buteur : Dušan Tadić (6 buts, 9 en comptant les qualifications)

Saison dernière : 3e tour de qualification (barrages de l'UEFA Europa League)

Meilleur résultat en C1 : vainqueur (1971, 1972, 1973, 1995)



Saison en bref : Aux prises sur la scène nationale avec le PSV Eindhoven, l'Ajax d'Erik ten Hag se surpasse à l'échelon européen. C'est la dernière équipe passée par les qualifications encore en course. Dans les groupes, cette formation jeune et intrépide a tenu deux fois le Bayern en échec et éliminé Benfica et l'AEK Athènes. En 8es, elle a tout simplement mis fin au règne du Real Madrid en gagnant à Bernabéu 4-1 après une défaite à domicile à l'aller.