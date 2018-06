Voici le nouveau visage de la loi sur le parrainage

Le chef de l’Etat a instruit son gouvernement à intégrer au plutôt les conclusions de la commission ad hoc qui était chargée de plancher sur des modifications susceptibles d’être apportées à la loi portant modification du Code électoral. Examinée et adoptée en Conseil des ministres lundi, cette loi connaîtra un nouveau visage avec des dispositions qui y seront intégrées.



Ainsi, la caution qui était fixée à 65 millions de francs Cfa pour tout candidat à une élection présidentielle sera ramenée à 30 millions de francs Cfa. Concernant les Législatives, le candidat sera tenu de verser 15 millions de francs Cfa tandis que pour les locales, seulement 5 millions de francs Cfa sont demandés.



S’agissant du nombre de parrainages nécessaire pour être candidat à la Présidentielle, il va passer de 1% des électeurs inscrits sur le fichier à 0,8 %. Et le candidat qui se verra recaler, aura un délai de deux jours pour introduire un recours. Quant au parrain qui voudra soutenir en même temps deux candidats, il encourt une peine de prison ferme et ses deux signatures seront invalidées. Le décompte du nombre de parrain se fera au niveau du Conseil constitutionnel.