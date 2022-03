Volley-ball – Coupe des Clubs Champions Zone 3 : L’ASFA en mission commando à Ouagadougou

Habituellement, cette compétition regroupe les équipes championnes et vice-championnes de la Zone 3 chez les hommes et dames. Mais, la 9ème édition enregistre la participation de l’ASFA en tant qu’équipe de la Zone 2 comme invitée. Ainsi, les champions du Sénégal 2021 seront en lice dans cette compétition sous régionale, qui regroupe quinze équipes de quatre pays de la Zone 3 Burkina Faso, Bénin, Côte d’Ivoire et Ghana.



La Côte d’Ivoire est représentée par I’ASSAO, le Bénin par l’AS Finances et l’AS Énergie et le Ghana par Ghana Police en hommes et dames. Ghana Police est détenteur du titre depuis 2019, puisque cette compétition n’a pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie Covid-19. Les rencontres auront lieu à la salle des arts martiaux du Comité national olympique et des Sports du Burkina Faso, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



La délégation sénégalaise, composée de 18 membres, a quitté Dakar mardi, à destination de Ouagadougou. Les hommes du coach Adama Sam auront comme objectif «Pays des Hommes intègres» de ramener le trophée à Dakar.