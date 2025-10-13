Volodymyr Zelensky presse Donald Trump de livrer des missiles Tomahawk à l'Ukraine

La guerre russe contre l'Ukraine est loin de perdre en intensité sur le terrain, et dans son adresse quotidienne, Volodymyr Zelensky rappelle les attentes de Kiev envers ses alliés et notamment envers les Américains. Alors que le président ukrainien partage avoir échangé à deux reprises en deux jours avec son homologue Donald Trump, il rappelle les besoins ukrainiens en matière de défense anti-aérienne alors que le pays subit une nouvelle campagne de frappes d'ampleurs non seulement sur ses infrastructures énergétiques, électriques et gazières, mais aussi sur son réseau ferroviaire, rapporte notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaze.



« La Russie profite de la situation actuelle - du fait que le Moyen-Orient et les problèmes intérieurs dans chaque pays attirent une attention maximale. Les frappes russes sont devenues encore plus ignobles », a-t-il mis en garde.



L'hypothèse d'une livraison de missiles de longue portée américains Tomahawk a été évoquée récemment par des responsables américains, suscitant l'ire de Moscou. Le dirigeant ukrainien n'a pas précisé dimanche s'il avait réclamé ces missiles, indiquant simplement : « Nous voyons et entendons que la Russie a peur que les Américains puissent nous donner des Tomahawk, ce qui est un signal qu'une telle pression peut fonctionner pour la paix ».



« Une nouvelle escalade » pour Poutine

Début octobre, Vladimir Poutine avait averti que l'envoi à Kiev de ces armements provoquerait « une nouvelle escalade » entre Moscou et Washington car « utiliser des Tomahawk est impossible sans la participation directe de militaires américains ». La Russie assure néanmoins que la fourniture de Tomahawk ne changera rien à la situation sur le front, où ses forces progressent lentement dans l'est de l'Ukraine depuis le début de son invasion en février 2022, au prix de grandes pertes.



Volodymyr Zelensky tire également la sonnette d'alarme sur le blackout de la centrale nucléaire de Zaporijjia, illégalement occupée par les Russes, et qui, depuis trois semaines, tourne grâce aux seuls générateurs diesel de secours qui l'alimentent.



Côté européen, c'est avec Emmanuel Macron que Volodymyr s'est entretenu. Le président français affirme que si Moscou continue de refuser les négociations, la Russie devra payer le prix de son obstination guerrière.