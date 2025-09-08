Vote de confiance en France: dernier acte pour François Bayrou à l'Assemblée?

Ce sera sans doute le chant du cygne pour le Béarnais François Bayrou, ce lundi après-midi à 15h à la tribune du Palais Bourbon. François Bayrou le sait et l'a dit dimanche lors d'une ultime interview : des « forces politiques se mettent ensemble pour abattre le gouvernement », c'est-à-dire la gauche et l'extrême droite, dont il n'a jamais obtenu le moindre espoir de survie.



Sa méthode, constituant à demander un accord sur son constat d'un déficit public trop important qu'il n'a pas manqué de dramatiser, n'a pas plus, tout comme ses mesures. La très contestée suppression de deux jours fériés, qu'il a refusé d'abandonner ces 15 derniers jours. Des mesures et des méthodes si impopulaires qu'elles vont lui faire d'ailleurs manquer des voix dans son camp. Selon leur patron Laurent Wauquiez, les députés Les Républicains (LR) « ont la liberté de vote ».



Arithmétiquement, ça ne passera pas. La France va changer de Premier ministre pour la quatrième fois en moins de deux ans. Et évidemment, tous les regards se tourneront ce soir vers le président Emmanuel Macron, car il se retrouve maintenant en première ligne sous la pression des oppositions.