Vote de confiance : l'Assemblée nationale fait chuter le gouvernement de François Bayrou

Le résultat du vote de confiance est tombé : François Bayrou n'a pas obtenu la confiance de l'Assemblée nationale. Son gouvernement est donc renversé. 194 députés ont voté pour la confiance, 364 contre. 558 députés sur 573 présents ont voté.
« Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement », déclaré Yaël Braun-Pivet à la tribune, levant la séance.
« Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement », déclaré Yaël Braun-Pivet à la tribune, levant la séance.
Autres articles
-
Vote de confiance en France: dernier acte pour François Bayrou à l'Assemblée?
-
Japon: le Premier ministre Shigeru Ishiba démissionne sous la pression de son parti
-
Ukraine: une vague massive d’attaques russes fait plusieurs victimes et touche le siège du gouvernement à Kiev
-
Pakistan: près de 900 morts et un million d’évacués après de nouvelles inondations
-
Afghanistan: une semaine après le séisme meurtrier, des villages sont toujours inaccessibles