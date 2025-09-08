Vote de confiance : l'Assemblée nationale fait chuter le gouvernement de François Bayrou

Le résultat du vote de confiance est tombé : François Bayrou n'a pas obtenu la confiance de l'Assemblée nationale. Son gouvernement est donc renversé. 194 députés ont voté pour la confiance, 364 contre. 558 députés sur 573 présents ont voté.



« Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement », déclaré Yaël Braun-Pivet à la tribune, levant la séance.