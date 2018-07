Wade annonce son retour avec Karim au Sénégal

C'est le journal "Libération" qui livre l'information" dans son numéro de ce samedi 7 juillet. Abdoulaye Wade va atterrir dans les prochains jours, prochaines semaines, on prochains mois à Dakar, en compagnie de son fils Karim Wade.

«Je vais me battre, ce sera ma dernière bataille», aurait-il déclaré, d’après le journal, en apprenant le rejet de l’inscription de son fils sur les listes électorales.

«Au Pds, on fait remarquer que c’est l’ancien ministre de l’Énergie qui a tenu à ce que son père reste à ses côtés», rapporte la même source dans son édition de ce samedi.



Le "Pape du Sopi", qui vit depuis le 23 décembre 2017 à Doha, capitale du Qatar, avait quitté la France, pour y passer les fêtes de fin d’année avec son épouse, son fils et ses petites filles.



Nos confrères notent qu'avant d’atterrir au Sénégal, Wade va effectuer un séjour en Arabie Saoudite. Sans préciser les raisons de ce séjour