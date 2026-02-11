Zelensky annonce une nouvelle série de pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine la semaine prochaine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, dans des propos publiés mercredi, qu’un nouveau et troisième cycle de pourparlers de paix entre l’Ukraine et la Russie devrait se tenir la semaine prochaine.



Dans un entretien téléphonique accordé mardi à Bloomberg News, Zelensky a indiqué que cette nouvelle série de discussions est « prévue mardi ou mercredi », tout en précisant qu’il reste « incertain que la Russie accepte des pourparlers aux États-Unis », selon le média.



D’après le rapport, une proposition américaine visant à établir une zone économique libre dans la région du Donbass, servant de zone tampon entre la Russie et l’Ukraine, devrait figurer à l’ordre du jour des discussions attendues. Toutefois, Zelensky a affirmé que Moscou comme Kiev accueillent cette idée avec scepticisme.



« Aucune des parties n’est favorable à l’idée d’une zone économique libre — ni les Russes, ni nous », a déclaré le président ukrainien. « Nous avons des visions différentes à ce sujet. Les accords conclus étaient les suivants : revenir avec une vision de ce que cela pourrait être lors de la prochaine réunion », a-t-il ajouté.



Ces déclarations interviennent après deux cycles de pourparlers trilatéraux entre la Russie, l’Ukraine et les États-Unis, organisés dans la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, les 23-24 janvier et 4-5 février. À l’issue de ce dernier cycle, la Russie et l’Ukraine ont procédé à leur premier échange de prisonniers depuis octobre dernier.



Évoquant les négociations d’Abou Dhabi, Zelensky a indiqué aux journalistes la semaine dernière que les États-Unis avaient proposé d’accueillir, pour la première fois, une réunion entre les équipes de négociation russes et ukrainiennes, précisant que celle-ci devrait se tenir « probablement à Miami, dans une semaine ».



Si le président ukrainien a confirmé que la partie ukrainienne participerait aux discussions proposées, le Kremlin a déclaré vendredi qu’aucune négociation sur un règlement du conflit ukrainien n’était prévue aux États-Unis, tout en reconnaissant qu’un nouveau cycle de pourparlers aura lieu “prochainement”.



Moscou appelle de manière constante au retrait des troupes ukrainiennes du Donbass, tandis que Kiev défend la position selon laquelle ses forces doivent rester déployées le long de la ligne de front en Ukraine.



Les autorités russes n’ont pas encore commenté les dernières déclarations de Volodymyr Zelensky.