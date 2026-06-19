Le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre en cours entre Moscou et Kiev aurait probablement pu être évitée si la Russie était restée membre du Groupe des Huit (G8).



« Vous n’auriez probablement pas eu la guerre entre la Russie et l’Ukraine s’ils avaient fait cela », a déclaré Trump à Axios dans une interview diffusée vendredi, faisant référence à la décision d’exclure Moscou du groupe, qui est ensuite devenu le G7.



Il a affirmé que le forum « aurait été bien meilleur » s’il avait conservé sa structure d’origine.

Trump a attribué ce changement à l’ancien président Barack Obama, affirmant que ce dernier ne souhaitait pas que son homologue russe, Vladimir Poutine, participe au groupe.



La Russie a été exclue du G8 en 2014 à la suite de l’annexion illégale de la Crimée.

Trump a déjà affirmé à plusieurs reprises que s’il avait été président en 2022, au lieu de Joe Biden, la guerre en Ukraine n’aurait jamais éclaté.



Il a également appelé à plusieurs reprises au retour de la Russie au sein du G7.

La guerre en Ukraine est désormais entrée dans sa cinquième année.



Cette semaine, Trump a participé au 52e sommet du G7, le sommet annuel du groupe, organisé à Évian-les-Bains, en France.