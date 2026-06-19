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Trump affirme que la guerre entre la Russie et l'Ukraine aurait pu être évitée si Moscou était restée au G8



Trump affirme que la guerre entre la Russie et l'Ukraine aurait pu être évitée si Moscou était restée au G8
Le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre en cours entre Moscou et Kiev aurait probablement pu être évitée si la Russie était restée membre du Groupe des Huit (G8).

« Vous n’auriez probablement pas eu la guerre entre la Russie et l’Ukraine s’ils avaient fait cela », a déclaré Trump à Axios dans une interview diffusée vendredi, faisant référence à la décision d’exclure Moscou du groupe, qui est ensuite devenu le G7.

Il a affirmé que le forum « aurait été bien meilleur » s’il avait conservé sa structure d’origine.
Trump a attribué ce changement à l’ancien président Barack Obama, affirmant que ce dernier ne souhaitait pas que son homologue russe, Vladimir Poutine, participe au groupe.

La Russie a été exclue du G8 en 2014 à la suite de l’annexion illégale de la Crimée.
Trump a déjà affirmé à plusieurs reprises que s’il avait été président en 2022, au lieu de Joe Biden, la guerre en Ukraine n’aurait jamais éclaté.

Il a également appelé à plusieurs reprises au retour de la Russie au sein du G7.
La guerre en Ukraine est désormais entrée dans sa cinquième année.

Cette semaine, Trump a participé au 52e sommet du G7, le sommet annuel du groupe, organisé à Évian-les-Bains, en France.
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Anadolu Agency

Vendredi 19 Juin 2026 - 17:53


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