Trump affirme que la guerre entre la Russie et l'Ukraine aurait pu être évitée si Moscou était restée au G8

Le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre en cours entre Moscou et Kiev aurait probablement pu être évitée si la Russie était restée membre du Groupe des Huit (G8).
« Vous n’auriez probablement pas eu la guerre entre la Russie et l’Ukraine s’ils avaient fait cela », a déclaré Trump à Axios dans une interview diffusée vendredi, faisant référence à la décision d’exclure Moscou du groupe, qui est ensuite devenu le G7.
Il a affirmé que le forum « aurait été bien meilleur » s’il avait conservé sa structure d’origine.
Trump a attribué ce changement à l’ancien président Barack Obama, affirmant que ce dernier ne souhaitait pas que son homologue russe, Vladimir Poutine, participe au groupe.
La Russie a été exclue du G8 en 2014 à la suite de l’annexion illégale de la Crimée.
Trump a déjà affirmé à plusieurs reprises que s’il avait été président en 2022, au lieu de Joe Biden, la guerre en Ukraine n’aurait jamais éclaté.
Il a également appelé à plusieurs reprises au retour de la Russie au sein du G7.
La guerre en Ukraine est désormais entrée dans sa cinquième année.
Cette semaine, Trump a participé au 52e sommet du G7, le sommet annuel du groupe, organisé à Évian-les-Bains, en France.
« Vous n’auriez probablement pas eu la guerre entre la Russie et l’Ukraine s’ils avaient fait cela », a déclaré Trump à Axios dans une interview diffusée vendredi, faisant référence à la décision d’exclure Moscou du groupe, qui est ensuite devenu le G7.
Il a affirmé que le forum « aurait été bien meilleur » s’il avait conservé sa structure d’origine.
Trump a attribué ce changement à l’ancien président Barack Obama, affirmant que ce dernier ne souhaitait pas que son homologue russe, Vladimir Poutine, participe au groupe.
La Russie a été exclue du G8 en 2014 à la suite de l’annexion illégale de la Crimée.
Trump a déjà affirmé à plusieurs reprises que s’il avait été président en 2022, au lieu de Joe Biden, la guerre en Ukraine n’aurait jamais éclaté.
Il a également appelé à plusieurs reprises au retour de la Russie au sein du G7.
La guerre en Ukraine est désormais entrée dans sa cinquième année.
Cette semaine, Trump a participé au 52e sommet du G7, le sommet annuel du groupe, organisé à Évian-les-Bains, en France.
Autres articles
-
Les États-Unis publient un projet d'accord en 14 points décrivant la feuille de route de l'accord avec l'Iran
-
Sommet du G7 : Lors d'une rencontre avec Macron, Trump annonce que l'accord sur l'Iran sera publié prochainement
-
L’Iran affirme que la signature du mémorandum avec les États-Unis n’aura pas lieu dimanche
-
Gaza : l'armée israélienne tue un employé municipal palestinien dans le centre de l'enclave
-
"Les jeunes et les femmes seront les catégories sociales prioritaires de mon mandat à l'OIF", Dacian Cioloș