Wuhan: un premier Américain tué par le Coronavirus

C’est le premier décès confirmé d’un étranger en Chine en raison du nouveau coronavirus. Un Américain de 60 ans « est mort dans un hôpital de Wuhan [...] le 6 février », a déclaré samedi l’ambassade des Etats-Unis à Pékin, repris par le site 20 Minutes.

​Le président chinois, Xi Jinping, et l’hôte de la Maison-Blanche, Donald Trump, se sont entretenus. Ce dernier dit avoir confiance en Pékin



Le nouveau coronavirus a contaminé plus de 34.500 personnes et tué 722 patients en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao). Surtout le nombre de décès est en augmentation de 86 en 24 heures, c’est-à-dire le plus fort bilan quotidien à ce jour, ont annoncé samedi les autorités sanitaires.



L’épidémie continue de se propager. Plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires, dont deux mortels à Hong Kong et aux Philippines.