Xavi annonce le départ de Memphis Depay à l’Atlético de Madrid

Annoncé sur le départ vers l’Atlético de Madrid, avec qui il s’est d’ailleurs déjà entraîné, Memphis Depay n’était logiquement pas présent dans le groupe du Barça victorieux de Ceuta (5-0) ce jeudi en Coupe du Roi. Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Xavi a lui-même révélé le transfert du Néerlandais chez les Colchoneros, qui n’était déjà plus un secret pour grand monde.



«Memphis a demandé à partir et je ne sais pas si c’est officiel mais il va à l’Atlético. Ce ne serait pas une tragédie non plus (de ne pas le remplacer), mais c’est mieux si nous nous renforçons», a déclaré le coach catalan. Arrivé à l’été 2021 libre après l’expiration de son contrat avec l’OL, Memphis Depay rejoindra le club madrilène dans les prochaines heures pour une somme moyennant 3 millions d’euros