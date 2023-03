Yewwi Askan Wi maintient toujours ses manifestations

La coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi (YAW) maintient ses manifestations du 30 mars et du 03 avril suite au gazage des forces de l’ordre devant le siège du Parti républicain pour le progrès (PRP).



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, Khalifa Sall et Cie rappellent que les marches d'aujourd'hui, de demain et du 03 avril sont maintenues.



« La conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi rappelle à la population que les marches d'aujourd'hui, de demain et du 03 Avril sont maintenues. Elle appelle, par la même occasion, la population à sortir massivement direction le rond point UCAD », lit-on dans le communiqué de la Conférence des LEADERS de Yewwi Askan Wi.



Par la même occasion, Yewwi Askan Wi souhaite un prompt rétablissement à la journaliste Yacine THIAM de Web Info blessée devant le siège du PRP.



Pour rappel, les leaders de YAW ont appelé à manifester ce mercredi 29 mars à Dakar, suite à l’interdiction du Préfet de Dakar. Leaders et députés de la coalition Yewwi Askan Wi ont été gazés devant le siège du Parti républicain pour le progrès (PRP). Ils voulaient tenir un point de presse devant lesdits locaux.