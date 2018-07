Youssou Sabaly parle de son choix de jouer pour le Sénégal

Youssouf Sabaly est considéré par plusieurs observateurs comme le meilleur joueur sénégalais avec Mbaye Niang, lors de la coupe du monde 2018 en Russie. Le joueur de Bordelais a choisi le Sénégal il y’a quelques mois mais, il suivait les lions depuis des années « la sélection, je la suis depuis la Coupe du Monde 2002. Ça correspondait à la période où j’ai commencé le football, ça m’a marqué ». Depuis sa première sélection avec le Sénégal, en septembre 2017, il dit ne pas regretter son choix, « je n’ai jamais eu de contacts depuis ma dernière convocation avec les espoirs (français). Le fait que le Sénégal se soit manifesté assez tôt m’obligeait à me décider assez vite. C’était quelque chose de flatteur. On m’a dit qu’il n’y avait pas beaucoup de joueurs à mon poste en France, que je pourrais peut-être avoir ma chance si j’étais performant mais j’ai pris ma décision et je ne la regrette pas », a déclaré Youssouf Sabaly.