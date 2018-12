Yvelines : 14 blessés dans un accident d'un bus dont une femme enceinte

Intervention en cours, évitez la zone. https://t.co/2cIdBl2cre — Gendarmerie des Yvelines (@Gendarmerie_078) 4 décembre 2018

Un accident de bus a eu lieu mardi 4 décembre à 8h30 au carrefour de Bel Air à Rambouillet. 14 personnes ont été blessées, dont une femme enceinte et dix mineurs annonce la gendarmerie sur Twitter. Parmi les blessés, douze personnes sont en "urgence relative", précisent de leur côté les pompiers.Il y a plus de trois kilomètres de bouchons entre Ablis et Rambouillet. La gendarmerie demande de laisser la priorité aux secours et appelle les automobilistes à rester calmes et patients.Après 10h les opérations étaient toujours en cours sur la RN10, dans le sens Ablis-Rambouillet, alors que le bus est toujours couché sur le flanc. Un malaise ou un endormissement du chauffeur, qui transportait 47 passagers, pourrait être à l'origine de l'accident, selon les gendarmes. Le conducteur aurait, d'après les premiers éléments de l'enquête, perdu le contrôle de son véhicule. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines.