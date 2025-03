Zahra Iyan Thiam au tandem Sonko -Diomaye : « qu'en est-il alors de l'appel à candidature ? »

#senegal Lors de la 1ere adresse à la Nation du 31 décembre 2024 du @PR_Diomaye, plusieurs engagements avaient été pris. Deux avaient particulièrement retenu mon attention : la suite accordée aux conclusions des Assises de la justice et autres états généraux et la plateforme… pic.twitter.com/sQTiUXWIHB

Parlant des nominations du Conseil des ministres du mercredi 5 mars 2025, l’ancienne ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale solidaire du Sénégal, Zahra Iyan Thiam a adressé dans une publication sur sa page X, une série de questions au tandem Sonko -Diomaye sur les promesses et engament pris et tenus dès leur arrivée au pouvoir. Notamment « l’appel à candidature » pour certains postes.« Lors de la 1ère adresse à la Nation du 31 décembre 2024 du PR Diomaye, plusieurs engagements avaient été pris. Deux avaient particulièrement retenu mon attention : la suite accordée aux conclusions des Assises de la justice et autres états généraux et la plateforme liggeyal sa rew pour l'appel à candidature, censée marquer la rupture, selon les déclarations du binôme avant son arrivée aux affaires.Cependant on constate avec étonnement que le Conseil des Ministres, encore une fois, annonce des dizaines de nominations. Qu'en est-il alors de l'appel à candidature ? Doit-on comprendre que les engagements du discours solennel du 31 décembre ne sont que des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient ? Par ailleurs, qu'en est-il du fameux portefeuille des 80 projets de loi qui devaient être présentés à l'Assemblée nationale ? Quelle suite a été réservée aux recommandations des Assises de la justice ? Les engagements de la DPG et ceux issus de la rencontre tripartite État, Syndicats et Patronat connaîtront-ils le même genre ? Attendez et voyez », a posté l’ancienne ministre sous Macky Sall.