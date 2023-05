Ziguinchor : des centaines de personnes regroupées devant le domicile de Sonko pour « empêcher son arrestation »

Des centaines de personnes, de tout âge, sont regroupées devant le domicile à Ziguinchor de l'opposant Ousmane Sonko, après les rumeurs nées sur son arrestation probable, dans le cadre de son procès pour viol présumé et menaces de mort sur la jeune masseuse Adji Sarr, prévu le 16 mai.



Depuis la semaine dernière, les militants du principal opposant à Macky Sall commençaient à camper devant son domicile pour y veiller. Ce qu'ils appellent "veillée patriotique". Le nombre de personnes a considérablement augmenté en 24 heures à cause d'une probable application de l'ordonnance de prise de corps.



« Nous, militants, sympathisants et autres citoyens de Ziguinchor, avons décidé de se rendre chez le maire Ousmane Sonko pour le protéger et empêcher son arrestation imminente annoncée », a confié jeune patriote, contacté par PressAfrik.



En effet, vendredi, lors de la manifestation du F24, une organisation composée de plus de 150 partis politiques et mouvements, l'ancien Procureur Alioune Ndao, a annoncé l'arrestation prochaine de l'opposant Ousmane Sonko. « Je sais qu'ils sont en train de préparer l'ordonnance de prise de corps dans l'affaire Adji Sarr. Que tous les Sénégalais refusent cela », a-t-il prévenu.



Samedi soir, des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, Malick Gackou, Cheikh Tidiane Dieye et Aïda Mbodji sont arrivés à Ziguinchor. Ce, pour apporter leur soutien à Ousmane Sonko, convoqué, mardi 16 mars devant la chambre criminelle du tribunal de Dakar.



Le procès du principal opposant à Macky Sall, Ousmane Sonko a été fixé au 16 mai. Candidat déclaré à la présidentielle de 2024, il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire en mars 2021 pour "viols et menaces de mort" après une plainte d'une employée d'un salon de beauté de Dakar où il allait se faire masser. Un juge d'instruction avait décidé le 18 janvier de renvoyer l'opposant devant une chambre criminelle.



Son arrestation en mars 2021 avait contribué à déclencher plusieurs jours d'émeutes meurtrières, de pillages et de destructions qui avaient fait 14 morts. Sonko, élu maire de Ziguinchor, dénonce une machination ourdie par le président Macky Sall pour l'écarter de la présidentielle, ce que ce dernier réfute.



D'ores et déjà, on sait que le leader de Pastef ne va pas se présenter devant le juge. Dans le cadre de son appel à la désobéissance civile, il a décidé de ne plus répondre à une convocation de la justice sénégalaise, tant que ses droits, « bafoués depuis plus de 2 ans, ne seront pas respectés ».