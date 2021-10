Ziguinchor: l'alliance Baldé-Sonko presque ficelée !

Selon ces sources, le schéma envisagé est que Baldé soit investi pour la mairie et que le représentant de Sonko aille au département. L’objectif majeur de cette alliance, que rien ne laissait entrevoir il y a quelques semaines encore, est de préparer les législatives de juin 2022 et la présidentielle de 2024. Autrement dit, le compagnonnage entre les deux leaders de la région de Casamance — et chefs de partis — se poursuivra après les locales.



Les sources du journal se veulent formelles : il ne resterait plus que quelques réglages à faire pour officialiser ce compagnonnage qui se prépare. Dans les états-majors politiques des deux partis que nous avons interpellés pour en savoir plus, aucune information ne filtre à ce sujet.



Dans le camp de Sonko, le correspondant du journal Le Témoin a contacté en premier, le coordinateur communal du parti à Ziguinchor, qui dit ne pas disposer d’informations relatives à une telle alliance. Il soutient ne pas être informé d’un échange quelconque entre Sonko et Baldé à propos d’une éventuelle alliance, mais estime cependant que ce n’est pas une chose impossible.



Cela dit, il convient qu’en politique tout reste possible. Abdoulaye Baldé, contacté par le journal, n’a pas voulu apporter des éclairages par rapport à ce sujet. Il s’est limité à dire que "d’ici le week-end vous allez tout savoir", avant d’ajouter qu’il va discuter cependant avec tout le monde. À la question de savoir s’il pense que si une telle coalition se formait elle aurait des chances de gagner à Ziguinchor, l’édile de Ziguinchor s’est empressé de répondre par l’affirmative. "Oui bien sûr", a-t-il répondu sans hésiter.



Mais déjà un lieutenant du patron de l’Ucs a soufflé à nos confrères que jeudi soir, juste après son meeting tenu devant la mairie de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé avait longuement rencontré un émissaire dépêché par Sonko. Une information confirmée par un proche de Sonko qui révèle que cette discussion portait sur des réglages à faire pour dessiner les contours de la coalition en vue entre les deux partis.



Le journal indique qu’au moment de l'entretient téléphonique avec Baldé, ce dernier était en pleine réunion avec des délégués du Pds de Ziguinchor qui, selon toute vraisemblance, feront partie de cette coalition si jamais celle-ci venait à voir le jour. A signaler également, que le maire de Boutoupa Camarakounda, Malang Gassama, un ancien de l’Ucs qui avait transhumé à l’Apr a rejoint la coalition que Baldé est en train de créer et que des discussions sont en cours pour faire venir le maire de Niaguis, un ancien de l’Ucs lui aussi, qui avait migré vers l’Apr, rapporte le correspondant du journal Le Témoin à Ziguinchor.