Zimbabwe: Le ministre de l'Agriculture, Perrance Shiri, emporté par la Covid

Le ministre zimbabwéen de l'Agriculture, Perrance Shiri, est décédé à l'âge de 65 ans, a annoncé ce mercredi le président Emmerson Mnangagwa. La cause du décès n'est pas précisée mais l'AFP rapporte que selon le journal indépendant NewsDay, le chauffeur du ministre est décédé du Covid-19 ce week-end et que le ministre a été hospitalisé après avoir été exposé au virus. Perrance Shiri avait été le commandant d'une unité de l'armée responsable des massacres de Gukurahundi au début des années 1980. Selon les historiens quelque 20.000 personnes avaient péri lors des massacres de Gukurahundi, des opérations de répression organisées dans la région de Matabeleland (ouest) entre 1983 et 1984.