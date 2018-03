Zinedine Zidane : « Celui qui n'aime pas Benzema, n'aime pas le football »

«Juste ou pas juste, je n'ai pas à en parler parce que cela ne changera pas. La seule chose qui m'intéresse est le travail de Karim, mais cela m'aurait plu qu'il marque car il a eu deux occasions pour le faire. Patience et pensons à ce qu'il a déjà fait, à savoir de bonnes choses pour l'équipe », a t-il affirmé sur Karim.

Il a approfondi son avis sur le Français : «Je n'ai pas à convaincre les gens. Il y a des gens qui s'y connaissent en foot et qui savent que Karim est très bon, comme cela se passe avec d'autres joueurs. Il y a des gens qui apprécient Isco et d'autres non, cela ne va pas changer. Ce que doit faire Karim c'est continuer et, en plus, regarder ce qu'il a très bien fait jusque-là. Moi, ses performances me plaisent, mais ses statistiques parlent d'elles-mêmes de toute façon ».

«En effet, il est le numéro 9 de Madrid et nous lui demandons plus car il n'a pas marqué beaucoup, mais il fait d'autres choses pour l'équipe et moi, comme je suis positif, je sais que les buts ne vont pas tarder à arriver », a t-il ajouté sur la période que traverse le Français.

«Car à chaque fois que nous commençons une saison, nous voulons tout gagner. Je veux toujours plus.Mais la réalité est celle d'aujourd'hui. J'aurais aimé être premier de Liga et ne pas être éliminé de Coupe du Roi, mais c'est le football », a t-il affirmé après qu'on lui a demandé s'il aurait signé pour cette saison-là en début d'exercice.

«Celui qui aime le football, aime forcément Benzema. Vous m'avez répondu qu'il était un bon joueur de football et qu'il méritait d'être là. Et bien voilà », a t-il de nouveau ajouté sur 'KB9'.



Source: Besoccer