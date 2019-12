Zlatan Ibrahimovic annonce son retour en Italie, le Ballon d’Or déclenche une guerre entre le Real Madrid et la Juventus

Messi pour un moment



Chiellini allume la mèche



L’annonce de Zlatan



Lionel Messi, habitué aux premières pages des journaux, se retrouve à l’affiche de Mundo Deportivo et Sport ce mercredi. Et les deux quotidiens ont choisi le même titre : « Messi pour un moment ». Ses déclarations lors de la remise du Ballon d’Or concernant son avenir ont rapidement paniqué la presse en Catalogne. Qui se veut aujourd’hui rassurante. « Le crack argentin n’est pas pressé de prendre sa retraite », indique le journal Sport. « Leo continue d’avoir faim et il lui reste encore beaucoup de défis avant de terminer », ajoute de son côté Mundo Deportivo.En Italie, la cérémonie du Ballon d’Or continue également à faire parler. Et c’est surtout la déclaration de Giorgio Chiellini, le défenseur de la Juve, qui a fait des dégâts. « Le vrai vol du Ballon d’Or, c’est l’année dernière lorsque le Real Madrid a décidé que Cristiano Ronaldo ne devait pas le gagner. Ils l’ont donné à Modric uniquement car le Real ne voulait pas qu’il aille à CR7 », déclare-t-il en visant directement le club madrilène. Paratici, dirigeant bianconero, confirme les dires de son joueur. « C’est difficile de dire si un Ballon d’Or a été volé à Cristiano Ronaldo. Mais cela ne fait aucun doute que le Real et le Barça ont un certain poids... » Ces déclarations ont le don d’irriter fortement du côté de la Casa Blanca, comme l’affirme La Gazzetta dello Sport. La riposte ne devrait pas tarder à arriver....Enfin, à la Une de QG Italia, on retrouve Zlatan Ibrahimovic, qui débarque comme un cadeau de Noël dans nos kiosques, puisqu’il a une grande annonce à faire. Dans le magazine, il déclare : « Je vais rejoindre une équipe qui doit gagner à nouveau. Ce n’est qu’alors que je trouverai la motivation nécessaire pour vous surprendre à nouveau (...). À bientôt en Italie », lâche-t-il. L’art du teasing est toujours le maître-mot du Suédois, même si on devine fortement qu’il va sans doute signer à l’AC Milan.