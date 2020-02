coronavirus: Cinq nouveaux cas "sans gravité" confirmés ce samedi en France

Agnès Buzyn annonce à l'instant que cinq nouveaux cas de coronavirus ont été détecté en France. Ils ne présentent "pas de signes de gravité". Edouard Philippe réunira les ministres concernés à Matignon, ce samedi à midi, pour faire le point sur la situation. La ministre de la Santé annonce également la création d'un numéro de téléphone pour répondre aux questions des personnes concernées : le 0800.100.379



Ces cinq personnes sont un "cluster" : un regroupement de personnes autour d'un cas initial. Le cas initial est "un ressortissant britannique de retour de Singapour où il a séjourné du 20 au 23 janvier. Il est arrivé le 24 janvier en France, et a séjourné aux Contamines-Montjoie. L'ensemble des cas positifs et son entourage, soit 11 personnes, sont tous britanniques. Ils résidaient dans le même chalet et ont été hospitalisés la nuit dernière aux CHU de Lyon, Saint-Etienne et Grenoble", a expliqué la ministre de la Santé.



avec LCI