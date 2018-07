l'UEFA adopte la règle du 4e changement et permet aussi aux clubs de...

À l'image des équipes engagées à la Coupe du monde en Russie, celles participant à la Ligue des champions - masculine et féminine - seront désormais autorisées à effectuer un quatrième changement en cas de prolongation, selon la nouvelle règle actée en mars et confirmée ce jeudi par l'UEFA. Il en sera de même en Ligue Europa et lors des finales de la Ligue des nations, entre autres.



Autre nouveauté, et pas des moindres : l'autorisation pour les «officiels d'équipe» d'utiliser des systèmes de communication électronique (micro, écouteurs, téléphone portable, montre connectée, tablette et ordinateur portable) lorsque «cela implique directement le bien-être ou la sécurité des joueurs, ou pour des raisons tactiques».