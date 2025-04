​ Autonomie industrielle des armées : le Sénégal injecte 35 milliards de FCFA dans une usine de véhicules militaires

Le Sénégal continue d'avancer vers une plus grande autonomie en matière de défense avec l'annonce de la construction d'une usine d'assemblage de véhicules militaires tactiques à Mbacké, dans la région de Diourbel. Ce projet ambitieux, qui représente un investissement de 35 milliards de FCFA, s'inscrit dans une vision plus large de souveraineté technologique et industrielle, soulignée par le président de la République lors de son message à la nation du 3 avril 2025.



Le thème retenu pour la fête de l'indépendance de cette année, "Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées", reflète l'engagement du pays à renforcer ses capacités de défense tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des importations de matériels militaires. Lors de son allocution, le président Diomaye Faye a insisté sur l'importance de la modernisation des moyens logistiques et matériels des Forces de défense et de sécurité, affirmant que cette modernisation est essentielle à la souveraineté et à la sécurité collective du pays.



L'usine d'assemblage à Mbacké a pour objectif de produire annuellement 1 000 véhicules destinés à équiper les Forces armées sénégalaises. Ce projet, selon les autorités, constitue un tournant décisif dans la recherche de l'autonomie industrielle des forces de défense. Il permettra non seulement de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée sénégalaise, mais également de favoriser la création d'emplois et le développement de l'industrie locale.



Le 7 novembre 2024, un protocole d'accord a été signé entre l'État du Sénégal et la société Industrie Sénégal de Véhicules Militaires (ISEVEM), marquant le début officiel de la collaboration pour la mise en œuvre de ce projet stratégique. Cette cérémonie s'est tenue en présence du ministre des Forces armées, le général Birame Diop, et du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, soulignant l'importance de cette initiative pour l'ensemble du gouvernement.



Dans un autre développement parallèle à ce projet, le Président Bassirou Diomaye Faye a annoncé l'institution d'un prix pour l'innovation technologique et industrielle à vocation militaire. Cette récompense vise à encourager la créativité et l'ingéniosité dans la conception de solutions technologiques adaptées aux besoins des Forces armées.