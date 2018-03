​ CAF : la femme de George Weah nommée ambassadrice du football féminin

A l’heure de la clôture du premier Symposium du football féminin, Ahmad, le président de la CAF (Confédération africaine de football) a annoncé la nomination de Clar Weah comme Ambassadrice du football féminin auprès des Chefs d’Etat africains. Elle sera chargée de promouvoir la discipline sur le continent.



La femme de George Weah, unique Ballon d’or africain et désormais président du Libéria, a passé les deux jours à Marrakech et a participé aux différents travaux pour un envol du football féminin sur le continent. Elle a notamment évoqué l’importance du football et pourquoi il est un outil d’autonomisation pour les jeunes femmes africaines. Elle a également parlé de donner de l’espoir aux jeunes femmes libériennes à travers le ballon rond.



Egalement lors de son allocution de clôture, Ahmad a annoncé le recrutement de Nathalie Rabe comme nouvelle responsable de la Communication de la CAF. L’ex ministre de la Communication de Madagascar remplace le Camerounais Junior Binyam.