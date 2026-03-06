​ Candidature de Macky Sall: Guy Marius s'oppose à ce que «l'ONU soit une blanchisserie de crimes de sang»

Le député Guy Marius Sagna a encore exprimé, ce vendredi 06 mars, son opposition à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU). En conférence de presse des victimes politiques de 2021-2024, le député a qualifié cette éventualité de «menace pour l’intégrité» de l’organisation internationale . «Nous ne pouvons pas accepter que l'ONU soit une blanchisserie de crimes de sang et de crimes économiques », a-t-il martelé, en faisant référence au bilan de l’ancien régime marqué par des dizaines d’assassinats, des milliers de détenus politiques et des cas de torture.



Pour le député, confier les rênes de l’ONU à une figure associée à une telle répression constituerait une insulte aux victimes. « Si le monde ose imposer le président Macky Sall comme secrétaire général de l'ONU, ce monde aura la honte de sa vie en voyant, pour la première fois, un chef d'État, un secrétaire général de l'ONU, convoqué pour rendre compte de ses victimes », a-t-il averti.



Guy Marius Sagna a également dénoncé l'inaction des autorités sénégalaises actuelles face à cette candidature, s'interrogeant sur l'existence d'un éventuel « deal » politique. Il a annoncé le lancement d'une campagne nationale et internationale pour faire barrage à ce projet, rejetant toute forme de «syndrome de Stockholm» qui consisterait, selon lui, à demander aux victimes de soutenir leur bourreau. «Nous ne l’accepterons jamais», a-t-il conclu.



Aux premières heures de l'annonce de la candidature de Macky Sall, le parlementaire avait déjà prévenu Diomaye Faye que soutenir le dossier de son prédécesseur "serait pire qu'une trahison" politique.