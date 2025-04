​« Cette posture-là de l’opposition parlementaire est une posture très irresponsable », Bara Diouf

Le Délégué général à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU), Bara Diouf, s’est exprimé sur les questions d’actualité adressées au Premier ministre Ousmane Sonko par l’opposition parlementaire. Il a qualifié cette posture d’irresponsable, estimant que l’opposition s’enferme dans une logique de diabolisation stérile. Selon l’invité de l’émission Jury du Dimanche de ce 13 avril, le PM a toujours défendu même dans l’opposition un débat franc et républicain, loin de tout esprit de repli et d’esquive.



« L’opposition parlementaire a décidé de boycotter le Premier ministre pour la séance de questions au parlement. Cela peut paraître bizarre, mais il faut considérer que depuis qu'Ousmane Sonko est dans l’espace public, les gens ont refusé de débattre avec lui. Si on revient dans les années 2015 - 2016 jusqu’en 2017, Sonko demandait un débat public sur les finances publiques. Il leur disait que les chiffres de la finance que vous donnez sont faux et falsifiés. Le rapport de la Cour des comptes l’a confirmé. 2016 – 2017, il leur demandait un débat public sur la gestion du pétrole. Ils ont refusé ce débat-là. Ce qui s'est avéré, c'est qu’il y a des possibilités de renégociation. Ils ont mis en place une commission qui est en train de négocier », a déclaré Bara Diouf.



Par ailleurs a rappelé l’invité du JDD : « En 2019, lors de la présidentielle, on avait demandé un débat présidentiel, Macky Sall avait refusé. Cette même pratique là aujourd'hui, se répercute à l'Assemblée nationale. L'opposition face à Ousmane Sonko, n’a qu’une stratégie, la diabolisation et la fuite en avant. Je pense que c’est irresponsable pour une opposition de faire une fuite à l’avant face à un Premier ministre qui vient à l'Assemblée nationale. Et c’est la première fois dans l'histoire du Sénégal de voir un PM qui vient très régulièrement à l'Assemblée nationale pour parler aux députés, mais aussi parler au peuple par l’intermédiaire de la représentation nationale. Cette posture-là de l’opposition parlementaire est une posture très irresponsable ».