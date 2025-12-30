Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

​CAN 2025 : «L’organisation est catastrophique», le sélectionneur de l’Afrique du Sud dénonce le «chaos» de l’édition au Maroc



​CAN 2025 : «L’organisation est catastrophique», le sélectionneur de l’Afrique du Sud dénonce le «chaos» de l’édition au Maroc
Le technicien belge Hugo Broos, sélectionneur de l’Afrique du Sud, s’est montré très sévère en vers l’organisation de la CAN au Maroc.
 
Le sélectionneur de l’Afrique du Sud a sévèrement taclé l’organisation de la CAN au Maroc. La famille de l’entraîneur belge Hugo Broos était en tribunes lors de la défaite de ses troupes face à l’Égypte (0-1) et a dû faire face à plusieurs soucis en accédant à l’enceinte : «C’était déjà le chaos avant même le coup d’envoi. La police a empêché certaines personnes d’entrer dans le stade, mal gré leurs billets. Des gens munis de billets ne pouvaient pas entrer car on laissait passer des foules de personnes sans billet», a expliqué le tacticien.
 
«L’organisation est catastrophique. Si l’entrée au stade n’est pas gratuite, personne ne vient assister aux matches. Ma femme a dit qu’elle avait peur. Personne n’est venu voir le match entre l’Afrique du Sud et l’Égypte, personne n’est venu à notre match contre l’Angola (...) Ce n’est pas comparable aux Coupes d’Afrique des Nations au Gabon (2017) ou en Côte d’Ivoire (en 2024). Là-bas, on avait vrai ment l’impression d’être dans un tournoi. Quand on prenait le bus pour aller à l’entraînement, les gens agitaient des drapeaux et nous saluaient. Ici, il n’y a rien», a conclu Hugo Broos.
 
L’Afrique du Sud, qui compte 3 points, est deuxième de son groupe derrière l’Égypte et aura l’occasion face au Zimbabwe de se qualifier en huitièmes de finale.
Autres articles

Le Figaro Sport

Mardi 30 Décembre 2025 - 15:47


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter