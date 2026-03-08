​Candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU : Seydou Guèye plaide pour Macky Sall

L’ancien ministre et porte-parole de l’Alliance pour la République (APR), Seydou Guèye, a vigoureusement défendu la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général de Organisation des Nations Unies. Invité de l’émission « Jury du Dimanche », il a estimé que cette éventuelle nomination constituerait une opportunité majeure pour le continent africain et permettrait de mieux faire entendre ses priorités sur la scène internationale.



Selon lui, la présence d’un Africain à la tête de l’organisation mondiale pourrait renforcer la prise en compte des enjeux spécifiques du continent. « Si vous avez un Secrétaire général des Nations Unies qui est d’origine africaine, en l’occurrence le président Macky Sall, l’Afrique peut en tirer profit pour une raison évidente : cela peut renforcer la prise en compte des priorités des pays africains », a déclaré Seydou Guèye.



Il a rappelé que près des deux tiers des questions examinées au sein de l’Assemblée générale de l’ONU concernent l’Afrique, ce qui rend, selon lui, légitime l’idée qu’un dirigeant africain puisse occuper cette fonction stratégique.



L’ancien porte-parole de l’APR a également mis en avant le leadership de Macky Sall, qu’il qualifie de « crédible » et reconnu au-delà des frontières sénégalaises. D’après lui, les critiques formulées par certains acteurs politiques au Sénégal relèvent davantage d’une volonté de ternir l’image de l’ancien chef de l’État. « Le président Macky Sall incarne un leadership crédible. Même si certains compatriotes tentent de salir son image en l’accusant de choses infâmes, cela relève de leur responsabilité », a-t-il affirmé.



Seydou Guèye est aussi revenu sur les événements tragiques survenus au Sénégal entre 2021 et 2024, marqués par des manifestations et des pertes en vies humaines. Sur cette question, il estime qu’aucune responsabilité ne peut être attribuée à Macky Sall en l’absence de conclusions officielles. « Il n’y a pas encore de rapport qui établisse la responsabilité de X, Y ou Z », a-t-il soutenu, appelant à analyser l’ensemble des circonstances ayant conduit à ces affrontements entre manifestants et forces de sécurité.



L’ancien ministre a par ailleurs critiqué certaines prises de position qu’il juge injustes à l’égard de l’ex-président. Selon lui, il est incohérent de bénéficier des effets de la loi d’amnistie tout en continuant à accuser et insulter Macky Sall. Il a même qualifié certaines attitudes d’« apatrides ».



Enfin, Seydou Guèye a appelé les autorités sénégalaises actuelles à soutenir la candidature de Macky Sall à la tête de l’ONU. À ses yeux, l’ambition de voir un Sénégalais diriger l’organisation internationale devrait susciter une mobilisation nationale. « Aujourd’hui, il s’agit d’un digne fils du Sénégal qui ambitionne de diriger une organisation suprême comme l’ONU. L’État du Sénégal se doit de l’accompagner », a-t-il insisté, ajoutant que le soutien exprimé par plusieurs acteurs africains constitue déjà, selon lui, une reconnaissance du bilan de l’ancien président.