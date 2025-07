​Crise politique au Sénégal : Daby Pouye appelle à préserver « l’indépendance des institutions »

Dans un contexte de tensions entre la classe politique et le pouvoir judiciaire, Daby Pouye a rappelé, dimanche, l’urgence de préserver l’indépendance des institutions. Invité de l’émission « Jury du dimanche » sur iRadio, l’économiste a évoqué les risques liés à l’instrumentalisation de la justice. Il a appelé à l’apaisement et à la responsabilité des acteurs politiques. Selon lui, l’affaiblissement du système judiciaire met en péril les fondements de la République.



«Aujourd'hui, nous ne pouvons pas être dans la défiance. Les hommes politiques ne doivent pas non plus instrumentaliser la justice. La justice ne doit pas non plus être un théâtre de règlement de comptes politiques. Je pense que nous avons besoin de sérénité. En effet, si les institutions judiciaires vacillent, c’est toute la République qui vacille. Nous ne pouvons pas nous le permettre », prévient Daby Pouye.



Par ailleurs, l’invité du JDD note que tout système peut présenter des failles. « Soit on a confiance en la justice, soit on n’en a pas. J’ai confiance en la justice de mon pays. Maintenant, dans tout système, il peut y avoir des défaillances. C’est aux hommes politiques de faire en sorte que l’on puisse progressivement aller vers une justice indépendante, une justice qui est là pour l’ensemble de la population sénégalaise », a préconisé M. Pouye.



L’économiste note qu’il ne sert absolument à rien de taper sur la justice.