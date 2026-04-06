​Cyclisme : Pogacar et Evenepoel sanctionnés par l’UCI après le Tour des Flandres, sous le regard de la justice belge

Au lendemain d’un Tour des Flandres mouvementé, deux des figures majeures du peloton international, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, se retrouvent au cœur d’une double polémique mêlant infractions sportives et possibles poursuites judiciaires.



Déjà dans le viseur de la justice belge pour avoir franchi un passage à niveau alors que le feu était rouge, dimanche, les deux coureurs ont également été sanctionnés par l’Union cycliste internationale (UCI) pour des infractions distinctes commises durant la course.



Vainqueur à Audenarde, Pogacar a écopé d’une amende de 500 francs suisses (un peu plus de 540 euros) pour avoir jeté des déchets en dehors des zones prévues à cet effet. Une infraction qui s’accompagne d’un retrait de 25 points au classement UCI, venant ternir légèrement son succès sportif.



De son côté, Evenepoel, troisième de l’épreuve, a été sanctionné d’une amende de 200 francs suisses (environ 215 euros) pour un « bidon collé ». Cette pratique interdite consiste à s’aider d’un véhicule suiveur en s’accrochant brièvement à un bidon pour gagner en vitesse. Son directeur sportif au sein de l’équipe Red Bull-BORA-Hansgrohe, Sven Vanthourenhout, a lui aussi été condamné à une amende de 500 francs suisses.



En revanche, l’UCI n’a pas commenté dans son communiqué l’incident plus grave survenu lors de la course, impliquant une vingtaine de coureurs ayant traversé un passage à niveau fermé, en dépit du signal rouge annonçant l’arrivée imminente d’un train.



L’affaire pourrait toutefois connaître des suites judiciaires. Le parquet de Flandre orientale a indiqué vouloir identifier les contrevenants afin d’établir des procès-verbaux. Une procédure qui pourrait alourdir les conséquences pour les coureurs impliqués, au-delà du cadre strictement sportif.



Cet épisode relance les débats sur la sécurité dans le cyclisme professionnel, entre exigences de performance et respect des règles, sur la route comme en dehors.



Avec Le Figaro