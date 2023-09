​Décès de Salif Keita: les obsèques prévues ce mercredi

Les obsèques de Salif Keita, ancien international malien de football décédé samedi à Bamako à l’âge de 76 ans, sont prévues mercredi, a annoncé le ministère malien de la Jeunesse et des Sports, dans un communiqué.



La cérémonie se tiendra à 15h à la place du Cinquantenaire à Bamako, a précisé le ministère sur ses réseaux sociaux. Un dernier hommage sera rendu à la légende du football malien, ajoute la même source.



Salif Keita, premier Ballon d’or africain en 1970, s’était révélé entre 1962 et 1972 à Saint-Etienne en France. Il avait débuté sa carrière à l’AS Real de Bamako avec qui il a remporté trois fois la Coupe du Mali. Surnommé la panthère noire, Salif Keita a remporté trois fois le Championnat de France avec Saint-Etienne (1968, 1969 et 1970) ainsi que deux Coupes de France (1968 et 1970).



En cinq saisons avec les Verts, Keita a inscrit 140 buts en 185 matchs. La légende malienne a poursuivi sa carrière à l’Olympique de Marseille.



Par la suite, il avait déposé ses baluchons à Valence en Espagne, puis au Sporting Portugal, avant de partir aux États-Unis.